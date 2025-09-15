16 settembre 2025 - Anno XXIX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
15 settembre 2025
Le Aziende informano
ITS Costruttori, il corso di alta formazione per entrare nel mondo di Fincantieri
Sono oltre 300 le posizioni disponibili nei 13 corsi Its che la
Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova ha
aperto quest'anno. L'intero ventaglio di opportunità del
mondo della logistica è quindi a disposizione, visto che è
possibile iscriversi gratuitamente a diversi corsi finanziati dal
Ministero dell'Istruzione e del Merito per poi accedere a carriere
di primo livello nel settore.
Tra questi, il corso “Its Costruttori”, sviluppato
dall'Accademia insieme a Fincantieri, ha come obiettivo quello di
formare una figura che possa esercitare la professione sia nel
contesto della produzione tipica del cantiere navale, sia negli
ambiti delle riparazioni e trasformazioni navali. Il corso,
destinato a 22 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 32
anni, che siano in possesso di diploma di scuola secondaria, e
cittadini dell'Unione Europea, prevede una durata biennale per un
totale di 2000 ore, di cui 1056 ore di moduli didattici e 944 ore di
stage.
Il connubio tra Accademia Italiana della Marina Mercantile e
Fincantieri è dato anche dalla stretta necessità del
settore della cantieristica navale di avvicendare nelle lavorazioni
la manodopera più qualificata, in grado di avere una visione
più complessiva del disegno, che possa anche interfacciarsi
con diversi rami di produzione. Nello specifico, il Tecnico
Superiore, una volta completato il percorso formativo, sovrintenderà
le fasi di sistemazione, montaggio e messa in funzione degli
impianti e apparati elettrici, di automazione, condizionamento e
altri necessari alla vita della nave.
L'Accademia Italiana della Marina Mercantile, nata nel 2005, ha
recentemente ampliato i suoi orizzonti formativi, creando nuovi
corsi Its in partnership con aziende leader del settore della
logistica e del mare, registrando un tasso di occupazione post
diploma di circa il 97,5% in media. È possibile iscriversi al
corso esplorando il seguente link:
Its
Costruttori
