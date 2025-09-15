15 settembre 2025 Le Aziende informano ITS Costruttori, il corso di alta formazione per entrare nel mondo di Fincantieri

Sono oltre 300 le posizioni disponibili nei 13 corsi Its che la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova ha aperto quest'anno. L'intero ventaglio di opportunità del mondo della logistica è quindi a disposizione, visto che è possibile iscriversi gratuitamente a diversi corsi finanziati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per poi accedere a carriere di primo livello nel settore.

Tra questi, il corso “Its Costruttori”, sviluppato dall'Accademia insieme a Fincantieri, ha come obiettivo quello di formare una figura che possa esercitare la professione sia nel contesto della produzione tipica del cantiere navale, sia negli ambiti delle riparazioni e trasformazioni navali. Il corso, destinato a 22 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 32 anni, che siano in possesso di diploma di scuola secondaria, e cittadini dell'Unione Europea, prevede una durata biennale per un totale di 2000 ore, di cui 1056 ore di moduli didattici e 944 ore di stage.

Il connubio tra Accademia Italiana della Marina Mercantile e Fincantieri è dato anche dalla stretta necessità del settore della cantieristica navale di avvicendare nelle lavorazioni la manodopera più qualificata, in grado di avere una visione più complessiva del disegno, che possa anche interfacciarsi con diversi rami di produzione. Nello specifico, il Tecnico Superiore, una volta completato il percorso formativo, sovrintenderà le fasi di sistemazione, montaggio e messa in funzione degli impianti e apparati elettrici, di automazione, condizionamento e altri necessari alla vita della nave.

L'Accademia Italiana della Marina Mercantile, nata nel 2005, ha recentemente ampliato i suoi orizzonti formativi, creando nuovi corsi Its in partnership con aziende leader del settore della logistica e del mare, registrando un tasso di occupazione post diploma di circa il 97,5% in media. È possibile iscriversi al corso esplorando il seguente link: Its Costruttori