Accordo GES - RINA per la realizzazione del prototipo di una nuova batteria a idrogeno

Il gruppo italiano di consulenza ingegneristica, ispezione e
certificazione RINA ha siglato un accordo con la connazionale Green
Energy Storage (GES), azienda innovativa nel settore dell'accumulo
energetico green, per lo sviluppo di una nuova batteria a idrogeno
messa a punto da GES, di cui un primo prototipo verrà
presentato il prossimo dicembre. Annunciando l'intesa, RINA e GES
hanno spiegato che questa nuova generazione di batterie sfrutta una
tecnologia ibrida idrogeno/liquido basata su un elettrolita liquido
a base di manganese: la cella integra produzione e riassorbimento di
idrogeno in un ciclo chiuso, senza necessità di serbatoi
esterni. Le principali caratteristiche tecniche di questa batteria
sono la chimica green, con materiali attivi abbondanti (manganese),
non tossici, a basso impatto ambientale e riciclabili, e la
modularità e scalabilità, con componente energia e
componente potenza indipendenti e sistema estendibile fino a
dimensioni di MegaWatt. Il ciclo di vita stimato supera i 12.000
cicli, pari a circa 15-20 anni di utilizzo, garantendo così
una significativa ottimizzazione dei costi e una riduzione del
volume dei materiali impiegati rispetto alle batterie a flusso
tradizionali.
Il progetto fa parte degli IPCEI (“Importanti progetti di
comune interesse europeo”) finanziati dall'Unione Europea -
NextGenerationEU. Per l'iniziativa, GES ha ricevuto dall'UE un
contributo complessivo di 61,5 milioni di euro, pari a circa il
98,5% dei costi di progetto.
L'accordo segna l'avvio di un percorso strategico che
accompagnerà GES nel passaggio da un prototipo a scala di
laboratorio al prodotto finale, con il coinvolgimento attivo di RINA
in diverse fasi. Nello specifico, RINA si occuperà della
validazione tecnologica assicurandosi che la soluzione risponda ai
più alti standard di affidabilità e performance, e
dell'ottimizzazione ingegneristica del sistema affinché sia
efficiente, scalabile e conforme alle normative vigenti. Infine,
grazie alla consolidata expertise maturata nel supporto alle imprese
per l'accesso ai mercati, RINA assisterà GES nella
definizione della go-to-market strategy lungo il percorso di
commercializzazione, facilitando l'ingresso della tecnologia nel
settore energetico.