Ferrovie dello Stato Italiane, investimento di 70 milioni per l'installazione del sistema ERTMS

Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con un investimento di
70 milioni di euro in parte provenienti dal programma europeo
“Connecting Europe Facility (CEF) - Transport 2014-2020 e
2021-2027”, ammodernerà 442 locomotori installandovi il
sistema ERTMS (European Rail Transport Management System), che è
il più evoluto sistema nel panorama internazionale in ambito
di segnalamento ferroviario ed è stato scelto dall'Unione
Europea come standard unico per la supervisione e il controllo del
distanziamento dei treni.
In particolare, a essere interessati dall'upgrade tecnologico
sono stati 382 convogli di Trenitalia - di cui 272 treni regionali,
74 Intercity ed Eurocity, 36 treni alta velocità - e 60
locomotori di FS Logistix. Il completamento dell'installazione
sull'intera flotta di Trenitalia, per un totale di circa 2.000
sistemi di bordo e 700 milioni di euro di investimenti, è
previsto entro il 2030, mentre per i mezzi di FS Logistix
l'estensione dell'installazione a bordo dell'intera flotta è
in corso e si prevede sarà terminata entro il 2033. A questi
ultimi si aggiungono le nuove locomotive di Mercitalia Rail e TX
Logistik, in fase di consegna e già predisposte con ERTMS, e
una parte delle locomotive da manovra di Mercitalia Shunting &
Terminal.
«L'installazione del sistema ERTMS a bordo dei treni - ha
commentato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e
direttore generale del gruppo FS - rappresenta un passaggio cruciale
e perfettamente integrato con le iniziative che il gruppo FS sta
implementando sulla rete ferroviaria. Questa operazione è
indispensabile per garantire il dialogo tra le tecnologie di bordo e
quelle infrastrutturali, permettendo a ogni convoglio di usufruire
di un significativo miglioramento nella qualità del servizio,
sia in termini di sicurezza sia di innovazione. L'intervento è
in linea con gli obiettivi del piano strategico del gruppo FS
2025-2029, che prevede il raggiungimento del 100% della rete Core
Extended con il sistema ERTMS entro il 2040».