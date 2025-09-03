A Palermo il convegno “EU ETS - Prospettive e opportunità per la decarbonizzazione nel settore marittimo”

|
18 settembre 2025
08:30
Registrazione dei partecipanti
09:00
Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
|
Annalisa Tardino, Commissario Straordinario dell'Autorità
di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale
|
Mauro Mallone, Presidente del Comitato ETS
|
Giuseppa Savarino, Assessore del territorio e dell'ambiente
della Regione Siciliana
|
Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo
09:20
Sessione 1 - Inclusione del settore marittimo nell'ambito di
applicazione del sistema di emissions trading: lo stato dell'arte
|
Modera: Antonio Coletti, Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica (MASE)
|
Intervengono:
|
Flavia Gangale, MASE. ‘La politica climatica come
strumento per la decarbonizzazione e l'innovazione'.
|
Roberto Feo, Sogesid SpA, supporto tecnico al MASE.
‘L'estensione del sistema di emissions trading al settore
marittimo: stato dell'arte e visione d'insieme'.
|
Chiara Arcarese, ISPRA. ‘Il Registro Italiano per
l'Emissions Trading'.
|
Silvia Morelli, Gestore dei Servizi Energetici: ‘L'utilizzo
dei combustibili sostenibili nel settore marittimo nell'ambito del
sistema EU ETS'
|
Q&A
11:00
|
Coffee break
11:30
|
Sessione 2 - Sfide, opportunità, mercato: il punto di
vista degli stakeholders
|
Modera: Daniele Villoresi (MASE)
|
Intervengono:
|
Luciano Caddemi, Dirigente Area Operativa e Sicurezza, Autorità
di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. ‘Cold
ironing: la svolta sostenibile per i porti della Sicilia
occidentale'.
|
Giovanni Consoli, Vice Segretario Generale ASSARMATORI.
|
Dario Bocchetti, membro gruppo Tecnico Transizione ecologica,
tecnica navale, regolamentazione, ricerca e sviluppo, CONFITARMA
|
Marcello Di Caterina, Vicepresidente e Direttore Generale ALIS,
Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
|
Caterina Cobino, Head of Innovation Partnership and Funding e
Program Manager Wave 2 the Future, FINCANTIERI
|
Q&A
13:00
|
Chiusura dei lavori
19 settembre 2025
09:00
|
Sessione 1 - Le opportunità di finanziamento per la
decarbonizzazione del settore marittimo
|
Modera: Flavia Gangale (MASE)
|
Intervengono:
|
Andrea Lanza, Project Officer - CINEA, European Climate,
Infrastructure and Environment Executive Agency. ‘Il Fondo
per l'Innovazione: applicabilità ai progetti del settore
marittimo'
|
Daniele Villoresi, National Contact Point Innovation Fund,
MASE. ‘Il Fondo dell'Innovazione in Italia'
|
Patrizia Scarchilli, Direttore Generale del mare, il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
|
Zoran Stanic, Head of Innovation Fund Unit, Energy Department,
Banca Europea degli Investimenti, ‘Opportunities offered by
the new Project Development Assistance (PDA) programme within the
Innovation Fund', tbc
|
Q&A
11:00
|
Coffee break
11:30
|
Sessione 2 - Success stories
|
Modera: Daniele Villoresi (MASE)
|
Intervengono:
|
Andrea Lanza, Project Officer - CINEA, European Climate,
Infrastructure and Environment Executive Agency. ‘Panoramica
dei progetti Innovation Fund nel settore marittimo'.
|
Lucas Ricoux-Exubis, AssetCO EO2 - ‘The Energy Observer 2
(EO2) project; best practices and lessons learned'.
|
Roberta Denaro, Finanza Agevolata, ENEL S.p.A - ‘I
progetti Tango e BESS4HYDRO: lessons learned per la redazione di
una proposta progettuale di successo'.
|
Q&A
13:00
Chiusura dei lavori