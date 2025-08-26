La sudcoreana HD Hyundai annuncia un programma di investimenti multimiliardario per rivitalizzare l'industria cantieristica USA

Il gruppo navalmeccanico sudcoreano HD Hyundai ha annunciato
oggi un programma di investimenti multimiliardario con il dichiarato
scopo di «rivitalizzare l'industria cantieristica
statunitense», sottolineando che si tratta della «prima
pietra miliare dell'iniziativa “Make American Shipbuilding
Great Again (MASGA)”, il piano per il rilancio dei cantieri
navali americani annunciato a marzo dal presidente Donald Trump
(
del 5
marzo
2025).
Il nuovo programma dell'azienda di Seongnam si fonda su due
memorandum of understanding firmati ieri con la società di
investimenti statunitense Cerberus Capital e con la Korea
Development Bank (KDB) in base ai quali la HD Hyundai fungerà
sia da investitore che da partner tecnico e industriale per
assicurare l'efficace gestione del programma, Cerberus fungerà
da gestore del programma supervisionando la strategia e le
operazioni di investimento e KDB avrà il compito di garantire
il successo del programma fornendo supporto agli investitori
sudcoreani.
«Riteniamo - ha affermato Chung Kisun, vicepresidente
esecutivo di HD Hyundai, spiegando le motivazioni dell'iniziativa -
che la nostra partnership con Cerberus Capital non solo fornirà
un supporto tangibile a MASGA, che punta a rivitalizzare l'industria
cantieristica statunitense, ma creerà anche nuovi mercati e
opportunità di crescita per i cantieri navali coreani.
Sfruttando la nostra comprovata esperienza e le nostre capacità
digitali, HD Hyundai sosterrà la modernizzazione della
cantieristica statunitense e collaborerà con entrambe le
nazioni per dare vita a un nuovo capitolo nell'industria
cantieristica globale».