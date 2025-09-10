Arrivato a Segrate il primo treno dal Belgio nell'ambito dell'accordo FS Logistix - Lineas

A Segrate è arrivato il primo treno proveniente dal
Belgio nell'ambito di un nuovo servizio attivato a seguito
dell'accordo siglato pochi giorni fa tra FS Logistix, la società
di logistica del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e Lineas, il
più grande operatore privato di trasporto merci ferroviario
in Europa, per la gestione del terminal ferroviario di Anversa
Antwerp Mainhub e delle linee commerciali tra Belgio e Italia
(
del 2
settembre
2025). Sono previsti cinque collegamenti andata e
ritorno a settimana tra Anversa e Milano operati da Mercitalia
Intermodal, con trazione Lineas, per il trasporto di unità
intermodali di diverse dimensioni e tipologie di merce. Il servizio
prevede inoltre la possibilità di integrare collegamenti
nazionali, come ad esempio verso il terminal di Pomezia, ampliando
così la rete di distribuzione interna.
Il servizio permetterà di togliere ogni anno dalle strade
europee oltre 13mila camion e di evitare l'emissione di oltre 46mila
tonnellate di CO2 rispetto al trasporto con mezzo pesante su gomma.