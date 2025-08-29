Terminate le prove in mare per la nuova ro-pax GNV Virgo

GNV Virgo
, la prima nave della compagnia GNV del gruppo
MSC che sarà alimentata a gas naturale liquefatto, ha
completato con successo le prove in mare e la consegna dell'unità
alla società genovese da parte del cantiere navale cinese
Guangzhou Shipyard International di Canton è prevista entro
la fine di quest'anno, in anticipo di 11 mesi rispetto a quanto
inizialmente stimato. GNV Virgo
è la terza unità
ro-pax ordinata allo stabilimento cinese nell'ambito di un percorso
di crescita che vedrà la flotta della compagnia poter contare
su otto nuove unità tra il 2025 e il 2030, incluse le navi
GNV Polaris
e GNV Orion
che sono già operative.
Così come tutte le unità di nuova costruzione,
anche GNV Virgo è dotata di tutte le predisposizioni
per il cold ironing, ossia la connessione tramite una presa alla
rete elettrica in banchina che consente un importante abbattimento
delle emissioni nonché un miglioramento della qualità
dell'aria e acustico a livello locale. A bordo sono presenti sistemi
di riduzione catalitica selettiva (SCR) e tecnologie di riciclaggio
del calore per soddisfare i requisiti IMO Tier III e EEDI Fase II.
GNV Virgo ha una stazza lorda di circa 52.300 tonnellate,
una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e può
raggiungere una velocità massima di 25 nodi. Dispone di oltre
420 cabine e ha una capacità di carico di 1.785 passeggeri e
di 2.770 metri lineari.