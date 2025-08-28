Rinnovato il consiglio di amministrazione della genovese Ente Bacini

L'assemblea dei soci di Ente Bacini, la società che
amministra nel porto di Genova i bacini di carenaggio e le
infrastrutture a servizio della cantieristica navale e che è
partecipata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale (96,7%), Riparatori Navali Genovesi (2,2%) e Genova
Industrie Navali (1,1%), ha proceduto al rinnovo del consiglio di
amministrazione che risulta composto da cinque consiglieri: Maurizio
Anselmo, Alessandro Arvigo, Daniela Boccadoro Ameri, Silvano
Ciuffardi e Lorenza Rosso. Per la presidenza è stato indicato
Alessandro Arvigo, avvocato, mentre per la carica di amministratore
delegato è stato designato Maurizio Anselmo.
Il consiglio di amministrazione resterà in carica fino
all'approvazione del corrente esercizio finanziario. L'Autorità
di Sistema Portuale ha spiegato che, in qualità di socio di
maggioranza, ha ritenuto tale durata come opportuna per consentire
di svolgere un percorso di valutazione e approfondimento sul nuovo
assetto societario, in coerenza con il quadro normativo che
disciplina la partecipazione degli enti pubblici nelle società,
e attraverso un percorso di confronto con gli stakeholders e le
amministrazioni pubbliche interessate. L'obiettivo - ha precisato
l'ente portuale - è garantire un modello di governance
adeguato e sostenibile, funzionale a dare il massimo delle tutele ai
47 dipendenti della società e ai 700 lavoratori diretti e
indiretti che quotidianamente operano nel settore attraverso le
società di costruzione e riparazioni navali, eccellenze del
territorio.