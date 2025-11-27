|
1 DICEMBRE 2025
|
ore 09:00
|
Registrazione partecipanti e welcome coffee
|
09:45
|
Saluti di benvenuto BPER Rosalia Spagnarisi (Responsabile
Corporate Direzione Regionale Liguria Piemonte)
|
|
Saluti istituzionali Edoardo Rixi (Vice Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti)
|
10:00-11:30
|
EU-RCEP' NEW STRATEGIES AND PARTNERSHIPS
|
|
Davide Revelli (Responsabile Divisione Analisi e Ricerca
Economica Banca d'Italia)
|
|
Francesco Vitali (Vice Presidente Camera di Commercio italiana
di Hong Kong e Macau - Deloitte Asia Pacific Ltd)
|
|
Matteo Paroli (Presidente AdSP MLO)
|
|
Kyle Hung* (Head of Financial Market Infrastructures Services,
Hong Kong Monetary Authority)
|
|
Du Ruigang* (Deputy Country Head of Italy, Bank of China Milan
Branch)
|
|
Augusto Cosulich (Presidente e CEO Fratelli Cosulich Group)
|
|
Francesco Saluto (CEO SNY Investmente & Consulting Co, Ltd)
|
|
Silvia Salis (Sindaca di Genova)
|
|
Saluti dell'Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio Ranieri,
Comandante Capitaneria di Porto di Genova
|
11:30-12:30
|
TAVOLA ROTONDA - Moderata da Matteo Cantile (Giornalista)
|
|
Valentino Valentini (Viceministro delle Imprese e del Made in
Italy)
|
|
Marco Bucci (Presidente Regione Liguria)
|
|
Nguyen Thu Ha (Consigliera Chargè d'Affaires Vietnam)
|
|
Cheng Xuan (Direttore Generale di ICBC (Europa) S.A., Milan
Branch e Vice Presidente di ICCF)
|
|
Andrea Giachero (Presidente Spediporto)
|
|
Benedetto Lonato (Investimenti strategici Equity - LCA)
|
12:30-14:00
|
Lunch Time
|
14:00-15:00
|
ZFD - ZLS LOGISTICS MEETS AI & FINANCE
|
|
Jacopo Riccardi (Dirigente Settore Blue Economy, Energia e
Sviluppo Settore Logistico e Portuale, Regione Liguria)
|
|
Andrea Zucchini (Direttore Territoriale ADM)
|
|
Chris Lo (Direttore Regionale Europa, Asia Centrale e Israele
di HKTDC)
|
|
Maurizio D'Amico (Avv. Membro Comitato di Indirizzo ZLS Porto e
Retroporto di Genova)
|
|
Lorenzo Ugolini (LCA Studio Legale)
|
15:00-16:30
|
TAVOLA ROTONDA - Moderata da Matteo Cantile (Giornalista)
|
|
Roberta Pinotti (Presidente Fondazione del Polo Nazionale
Dimensione Subacquea ed Ex Ministro della Difesa)
|
|
Maurizio Conti (Prof. Economia Università di Genova)
|
|
Lorenzo Cuocolo (Prof. Avv.to Università Bocconi)
|
|
Gianluca Sigismondi (Tax Manager Deloitte)
|
|
Stefano Bellucci (Head of Global Transaction Banking CIB BPER)
|
|
Maria Grazia Frijia (On. Membro della IX Commissione Trasporti
della Camera)
|
|
*in attesa di conferma
|
|
|
2 DICEMBRE 2025
|
09:30
|
Registrazione partecipanti e welcome coffee
|
10:00-12:00
|
GENOVA E IL NORD-OVEST: OPPORTUNITA' DI SVILUPPO OLTRE LE SFIDE
GLOBALI
|
|
Riccardo Fuochi (Presidente OLG Asia Itd)
|
|
Stefano De Paoli (International Trade, Foreign Direct
Investments - InvestHK)
|
|
Sara Berloto (Responsabile Centro Studi ICCF
|
|
Alessandro Pittaluga (Coordinatore Progetti Liguria
International)
|
|
Marina Vienna (Vicepresidente Camera di Commercio Indiana in
Italia - ICCI)
|
|
Giampaolo Botta (Direttore Generale Spediporto)
|
|
Luigi Attanasio (Presidente Camera di Commercio di Genova)
|
|
Alessandro Terrile (Vice Sindaco di Genova)