On 19 January in Genoa a conference on the congestion of the logistics system of the North West

On 19 January, at the Sala della Trasparenza of the
Liguria Region, the conference entitled "Port
and logistics congestion? I'll make a buffer out of it!" which is
organized by Connect - engineering and digitalization, company
established at the end of 2022 by digITAlog in liquidation (formerly UIRNet).
During the meeting, questions will be asked about how to prevent the
logistics system of the North West collapses due to congestion and
on the possibility of adopting a new organisation, and
new methodologies to loosen the grip of traffic
on the region's motorway network.
Program
|
ore 9:30
|
SALUTI ISTITUZIONALI:
|
|
Alessandro Terrile, Vicesindaco di Genova
|
|
Matteo Paroli, Presidente Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale
|
|
Bruno Pisano, Presidente Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale
|
10:00
|
Rodolfo De Dominicis illustra il progetto Buffer
|
10:20
|
TAVOLA 1: Introduce il tema Enrico Castanini, Direttore
Generale Liguria Digitale
|
|
Giampaolo Botta, Direttore Generale Spediporto
|
|
Fabrizio Filippi, Amministratore Delegato Rail Hub Europe
|
|
Davide Maresca, Università di Genova
|
|
Giuseppe Tagnochetti, Coordinatore Trasportounito
|
|
Autostrade per l'Italia
|
11:20
|
TAVOLA 2: Introduce il tema Carlo De Simone, Sub
Commissario Ricostruzione Genova
|
|
Enrico Bussalino, Assessore regionale alla Logistica della
Regione Piemonte (in collegamento)
|
|
Davide Falteri, Presidente Federlogistica
|
|
Guido Guidesi, Assessore Sviluppo Economico Regione Lombardia
(in collegamento)
|
|
Maria Elena Perretti, Responsabile Advisory Cassa Depositi e
Prestiti SpA
|
|
Alessio Piana, Consigliere delegato Porti e Logistica della
Regione Liguria
|
|
Paolo Uggè, Presidente FAI - Federazione
Autotrasportatori Italiani
|
12:30
|
CONCLUSIONI:
|
|
Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria
|
|
Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
|
|
Modera Tommaso Cerno, Direttore Il Giornale