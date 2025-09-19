|
09:30
|
SALUTI ISTITUZIONALI
|
|
Adriano Sala, Presidente LILF
|
|
Michele Foletti, Sindaco della Città di Lugano
|
|
Silvia Salis, Sindaca di Genova
|
|
Norman Gobbi, Presidente del Consiglio di Stato Repubblica e
Cantone Ticino
|
|
Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria
|
|
Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
|
10:15
|
PRIMA SESSIONE
|
|
Nuova finanza per una nuova logistica industriale
|
|
Tematiche:
|
|
Infrastructures e Soft Infrastructures nella logistica
marittima; merger & acquisition nella logistica industriale
integrata, i nuovi players e l'attrattività per i capitali
privati
|
|
Introductory Speech:
|
|
Paolo Costa, ex Presidente della Commissione Trasporti del
Parlamento Europeo
|
|
Tavola rotonda:
|
|
Gabriele Corte, Direttore Generale, Ceresio Investors
|
|
Enrico Loewenthal, Managing Director Equiter SGR
|
|
Stefano Messina, Presidente Assarmatori
|
|
Fabrizio Vettosi, Managing Director VSL Club SpA
|
11:15
|
SECONDA SESSIONE
|
|
Logistica, trading, dazi…e in porto?
|
|
Introductory Speech:
|
|
Matteo Paroli, Presidente Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale
|
|
Tavola rotonda:
|
|
Gianluca Croce, Presidente Assagenti
|
|
Ugo Patroni Griffi, Prof. Infrastrutture e logistica
sostenibili, Università Aldo Moro Bari, Console onorario di
Svizzera
|
|
Ignazio Messina, CEO Ignazio Messina & C.
|
|
Bruno Pisano, Commissario Straordinario Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
|
|
Juan Pablo Richards, Senior Managing Director Region South
Europe Hapag-Lloyd
|
12:15
|
KEYNOTE SPEECH
|
|
Localizzazione e sostenibilità dei nuovi interventi
logistici
|
|
Marco Facchinetti, Socio fondatore The Blossom Avenue Partners
|
12: 30
|
TERZA SESSIONE
|
|
La nuova mappa delle commodities
|
|
Tematiche:
|
|
Le nuove rotte delle commodities; dazi e assetto geopolitico;
l'apertura dei nuovi mercati e la chiusura di quelli tradizionali;
il trasporto via mare
|
|
Introductory Speech:
|
|
Daniele Pratolongo, CEO Rocktree
|
|
Tavola rotonda:
|
|
Marco Fiori, CEO Premuda
|
|
Tomaso Migliaccio, Commodities Med Region Director del Gruppo
Bureau Veritas
|
|
Fabio Regazzi, Consigliere agli Stati e Presidente Unione
Svizzera delle Arti e dei Mestieri
|
|
Vincenzo Romeo, CEO Nova Marine Carriers
|
13:30
|
LIGHT LUNCH
|
|
Moderano:
|
|
Simone Gallotti (Il Secolo XIX, Genova) e Alessandro Chiara
(RSI, Lugano)