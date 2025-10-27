Conference on the culture of prevention in the Italian logistics supply chain

|
09:30
Registrazione ospiti e welcome coffee
10:00
Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori
Piero Lazzeri, Presidente Fondo Sanilog
10:10
Intervento istituzionale
On. Ugo Cappellacci, Presidente Commissione Sanità
Camera dei Deputati
10:20
Sanilog in pillole
Valeria Contu, Direttore Generale Sanilog
10:35
Presentazione SaniWell, la nuova app per la prevenzione e
l'adozione di corretti stili di vita
10:50
Prima tavola rotonda
Parti sociali della filiera logistica a confronto: la
centralità della cultura della prevenzione
Presentazione del report “Dalla cura alla prevenzione per
arrivare al benessere, un percorso per guadagnare salute”. A
cura del dr. Franco Pugliese, Medico Specialista in Medicina del
Lavoro e Componente della GIIP - Consulta Italiana
Interassociativa per la Prevenzione
Ne discutono
Walter Barbieri - Vice Presidente Sanilog
Carlo De Ruvo - Presidente Confetra
Stefano Malorgio - Segretario Generale FILT-CGIL
Salvatore Pellecchia - Segretario Generale FIT-CISL
Marco Odone - Segretario Nazionale UILTRASPORTI
Modera
Sebastiano Barisoni - Vice Direttore Esecutivo Radio 24 - Il
Sole 24 Ore
11:20
intervista a Eliana Liotta, Giornalista scientifica e saggista
best seller.
A cura di Sebastiano Barisoni, Vice Direttore Esecutivo Radio
24 - Il Sole 24 Ore
11:40
Monologo umoristico di Leonardo Manera, attore, comico e
conduttore radiofonico italiano
12:00
Seconda tavola rotonda
Sanità integrativa contrattuale: le nuove direttrici
di sviluppo
“L'importanza della prevenzione primaria e di quella
secondaria nell'efficientamento del sistema sanitario”.
Intervento del dr. Franco Vimercati, Past President Federazione
delle Società Medico Scientifiche Italiane
Ne discutono
Piero Lazzeri - Presidente Fondo Sanilog
Giovanna Gigliotti - Amministratore Delegato UniSalute
Cesare Damiano - Presidente Osservatorio Salute
Paolo Pellegrini - Vice Direttore Mefop
Modera
Sebastiano Barisoni - Vice Direttore Esecutivo Radio 24 - Il
Sole 24 Ore
12:30
Conclusioni dei lavori, On. Edoardo Rixi, Vice Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti
A seguire
Light lunch e Visita guidata con apertura esclusiva della
Cripta e del Museo dei Frati Cappuccini