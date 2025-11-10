On November 19, the UNIPORT public assembly will be held in Rome

On November 19 in Rome at the Monumental Complex
of the Pio Sodalizio dei Piceni in Piazza di San Salvatore in Lauro,
will hold the public assembly of the National Union of Enterprises
(UNIPORT) which will see among the topics at the center
of the meeting that of the project for the reform of the legal system
harbour.
Program
|
ore 14:30
|
Registrazione dei partecipanti
|
|
Welcome Coffee
|
15:00
|
Relazione introduttiva
|
|
Dott. Pasquale Legora de Feo, Presidente Uniport
|
15:15
|
Intervento istituzionale
|
|
On. le Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti
|
15:15
|
Saluti istituzionali
|
|
On. le Raffaele Fitto. Commissario Europeo, Vice Presidente
esecutivo alla Coesione e alle Riforme (in collegamento)
|
|
Amm. Isp. (CP) Vincenzo Leone, Vice Comandante generale del
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera
|
15:45
|
Tavola rotonda
|
|
Modera: Alberto Quarati, Giornalista de Il Secolo XIX
|
|
intervengono:
|
|
On.le Salvatore Deidda, Presidente IX Commissione Trasporti
della Camera dei Deputati
|
|
On.le Andrea Caroppo, Vice Presidente Commissione Trasporti
Camera dei Deputati
|
|
On.le Anna Maria Cisint, Parlamentare europeo membro
Commissione Trasporti (TRAN)
|
|
Sen. Gabriella Di Girolamo, 8a Commissione del Senato della
Repubblica
|
|
On.le Valentina Ghio, IX Commissione Trasporti della Camera dei
Deputati
|
|
Dott. Davide Bordoni, Amministratore Unico RAM Rete Autostrade
Mediterranee Spa
|
|
Dott. Donato Liguori, Direttore Generale Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale
|
|
Dott. Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti
|
|
Dott. Nicola Zaccheo, Presidente ART
|
17:00
|
Conclusioni
|
|
Sen. Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e
Politiche del Mare