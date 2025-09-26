On October 2 in Milan a seminar on the new law on freight terminals

On October 2nd in Milan, at the Sala Terrazzo of the
Palazzo dei Giureconsulti, a seminar will be held entitled
"The new law on freight terminals. Prospects, critical issues
and opportunities for Italian logistics" organized
by the Chamber of Commerce of Padua during which
analyzed the critical issues, but also the opportunities, which
emerge from the new law on freight terminals.
Program
|
ore 15:00
|
Saluti di benvenuto
|
|
Rappresentante della Camera di Commercio di Milano, Monza
Brianza e Lodi
|
15:15
|
Relazione tecnico-giuridica
|
|
Prof. Avv. Vincenzo Donativi
|
15:45
|
Tavolo di discussione
|
|
Antonio Santocono - Presidente della Camera di Commercio di
Padova
|
|
Leopoldo Destro - Delegato del Presidente di Confindustria a
Trasporti, Logistica e Industria del Turismo e della Cultura
|
|
Giuseppe Rizzi - Segretario Generale di Fermerci
|
|
Umberto Ruggerone - Presidente di Assologistica
|
|
Modera Morena Pivetti - giornalista esperta di trasporti e
logistica
|
17:00
|
Sessione di interventi e domande
|
18:00
|
Fine lavori